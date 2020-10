Naples Shipping Week | studio Srm | Traffico marittimo giù del 21% nel primo semestre

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Covid19 ha condizionato notevolmente gli equilibri del commerciomondiale ma il mare rimane protagonista degli scambi commerciali e rappresenta il principale veicolo dello sviluppo del commercio internazionale: il 90% delle merci, infatti, viaggia via mare. I trasporti marittimi e la logistica valgono circa il 12% del PIL globale. È questo il dato globale che emerge dalla settima edizione dello“Italian Maritime Economy” di Srm, Isituto di studi e ricerche per il Mezzogiorno del gruppo Intesa San Paolo, presentato oggi nel corso delladi Napoli Il rapporto conferma per la portualità italiana un trend distabile negli ultimi 5 anni intorno alle 480/490 milioni di tonnellate movimentate l’anno, con una netta ...