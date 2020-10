Microsoft annuncia Surface Laptop Go e Surface Pro X 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Microsoft, tramite un post sul blog ufficiale di Windows, ha annunciato Surface Laptop Go e la seconda versione di Surface Pro X. Surface Laptop Go Il nuovo Surface Laptop Go offre il perfetto equilibrio tra stile, prestazioni e durata della batteria nel Laptop Surface più leggero e conveniente di sempre. Presenta un display touchscreen PixelSense da 12,4 pollici, trackpad di precisione e una tastiera che garantisce un’esperienza di digitazione curata e confortevole. Laptop Go possiede anche un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di alimentazione che permette un accesso ... Leggi su windowsinsiders (Di giovedì 1 ottobre 2020), tramite un post sul blog ufficiale di Windows, hatoGo e la seconda versione diPro X.Go Il nuovoGo offre il perfetto equilibrio tra stile, prestazioni e durata della batteria nelpiù leggero e conveniente di sempre. Presenta un display touchscreen PixelSense da 12,4 pollici, trackpad di precisione e una tastiera che garantisce un’esperienza di digitazione curata e confortevole.Go possiede anche un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di alimentazione che permette un accesso ...

