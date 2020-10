Mercato Juve: un acquisto e una cessione, arriva l’annuncio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mercato Juve, battute finali per una sessione di trattative che certamente resterà nella storia. È stato un settembre fatto da occasioni, dove le squadre di tutta Europa hanno provato nei limiti del possibili a venire incontro alle esigenze dei propri tecnici con scelte votate alla lungimiranze a alla necessaria cautela. Non fa eccezione anche Fabio Paratici, l’uomo destinato ad allestire una formazione all’altezza delle aspettative per Andrea Pirlo. Il CFO bianconero, infatti, si è dovuto scontrare con le difficoltà dovute al preciso momento storico che stiamo vivendo e sia in tema di entrate che uscite le operazione starebbero procedendo molto lentamente. I nomi in lista, lo abbiamo notato all’interno delle ultime notizie di calcioMercato della Juventus, di certo non ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020), battute finali per una sessione di trattative che certamente resterà nella storia. È stato un settembre fatto da occasioni, dove le squadre di tutta Europa hanno provato nei limiti del possibili a venire incontro alle esigenze dei propri tecnici con scelte votate alla lungimiranze a alla necessaria cautela. Non fa eccezione anche Fabio Paratici, l’uomo destinato ad allestire una formazione all’altezza delle aspettative per Andrea Pirlo. Il CFO bianconero, infatti, si è dovuto scontrare con le difficoltà dovute al preciso momento storico che stiamo vivendo e sia in tema di entrate che uscite le operazione starebbero procedendo molto lentamente. I nomi in lista, lo abbiamo notato all’interno delle ultime notizie di calciodellantus, di certo non ...

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Rottura tra il Chelsea e Marcos Alonso: il laterale potrebbe diventare un’occasione negli ult… - TuttoMercatoWeb : La Juve stringe per Chiesa? Paratici: 'Sempre attenti a quello che succede sul mercato' - ZZiliani : Okay, forse il Genoa ha contagiato il Napoli. Ma giù le mani da Juventus-Napoli (3^). Al massimo si contagia la Juv… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mercato: la Juve fa sul serio per Chiesa, il Milan ufficializza Hauge - biziocir : @Skysurfer72 @ilciccio67 per me il vero rivale della Juve sarà il Napoli, squadra che con Gattuso e il mercato fatt… -