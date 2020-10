Mattino Cinque Federica Panicucci non si trattiene | “Castello di bugie”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il mondo della cronaca oggi si concentra sulla sentenza dell’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo sarebbe stato ‘lasciato’ morire dalla famiglia Ciontoli a seguito di un colpo di arma da fuoco. Ad accogliere in studio Marina, la madre di Marco in videocollegamento, è statache però non sida un commento in … L'articolonon si: “Castello di bugie” proviene da www.meteoweek.com.