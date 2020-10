Manovra da 40 miliardi con 22 miliardi di deficit in più (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sale il conto della Manovra finanziaria per il 2021. Sarà di 40 miliardi, di cui circa 22 miliardi in deficit. Il governo ha abbandonato così l’idea di una Manovra che si potesse “autofinanziare”, come sperava il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dopo che nel 2020 l’indebitamento è cresciuto di 100 miliardi. Dopo il primo passaggio di ieri sera, l’approvazione della Nadef (Nota di aggiornamento al Def), ovvero la cornice macroeconomica della legge di bilancio, slitta al consiglio dei ministri di lunedì. Nella Manovra, uno dei pilastri sarà la riforma fiscale. Il governo pensa a un taglio delle tasse di 10 ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sale il conto dellafinanziaria per il 2021. Sarà di 40, di cui circa 22in. Il governo ha abbandonato così l’idea di unache si potesse “autofinanziare”, come sperava il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dopo che nel 2020 l’indebitamento è cresciuto di 100. Dopo il primo passaggio di ieri sera, l’approvazione della Nadef (Nota di aggiornamento al Def), ovvero la cornice macroeconomica della legge di bilancio, slitta al consiglio dei ministri di lunedì. Nella, uno dei pilastri sarà la riforma fiscale. Il governo pensa a un taglio delle tasse di 10 ...

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24ore di giovedì #1ottobre: #vaccino, parte la produzione in Italia. Manovra e fondi Ue… - LaStampa : Accordo sulla manovra. Le tasse scenderanno di almeno dieci miliardi - AMorelliMilano : ALTRO CHE PIOGGIA DI MILIARDI. L'#Ue detta la manovra e poi (FORSE) rimborsa. #Conte è subito pronto a inchinarsi a… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Def, manovra da 40 miliardi, 22 in deficit. La maggioranza divisa su come tagliare le tasse #economia… - Cangiu47 : Manovra e fondi Ue: con 40 miliardi +0,9% extra per il Pil -