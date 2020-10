“La forma dell’acqua” stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità sul fantasy di Guillermo Del Toro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa sera, giovedì 1 ottobre 2020, su Rai Tre, andrà in onda “La forma dell’acqua – The shape of water“, il fantasy di Guillermo Del Toro, che ha fatto vincere al regista messicano il premio Oscar, portando a casa ben quattro dei 13 premi a cui era stato candidato, tra cui anche quello come miglior film. La pellicola, arrivata nelle sale italiane nel 2018, si è aggiudicata anche un Golden Globe e il Leone D’Oro al Festival di Venezia. leggi anche l’articolo —> “Nero a metà 2” anticipazioni quinta puntata: Carlo dirà addio a Cristina? “La forma dell’acqua” stasera su Rai 3: trama, cast e curiosità sul ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa sera, giovedì 1 ottobre 2020, su Rai Tre, andrà in onda “Ladell’acqua – The shape of water“, ildiDel, che ha fatto vincere al regista messicano il premio Oscar, portando a casa ben quattro dei 13 premi a cui era stato candidato, tra cui anche quello come miglior film. La pellicola, arrivata nelle sale italiane nel 2018, si è aggiudicata anche un Golden Globe e il Leone D’Oro al Festival di Venezia. leggi anche l’articolo —> “Nero a metà 2” anticipazioni quinta puntata: Carlo dirà addio a Cristina? “Ladell’acqua”su Rai 3:e curiosità sul ...

Radicali : ?? Nessun passo in dietro sulla #cannabis terapeutica. Il Ministro Speranza ha dichiarato illegali le prescrizioni… - teatrolafenice : ?? Dopo 'La traviata' anche il 'Il trovatore' di domani sera sarà allestito in forma semi-scenica. Abbiamo parlato c… - carlaruocco1 : Nel video pubblicato da Welcome to Favelas si vedono dei ragazzi lanciare un monopattino nel Tevere. Queste non son… - Ilaria55351425 : RT @xscbc_: se le clexa shipper definisco la ship endgame dopo l'abbraccio tra Clarke e quella cosa che aveva la forma di lexa allora io po… - MeHugIdols : RT @team_world: Leone d'oro a Venezia, vincitore di 4 premi Oscar e 2 Golden Globes, QUESTA SERA su Rai 3 LA FORMA DELL'ACQUA di Guillermo… -

Ultime Notizie dalla rete : “La forma I nanocristalli dorati che raccolgono tutta la luce del sole Fortune Italia