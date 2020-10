Genoa attivo sul mercato: pronto un colpo in difesa (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non c'è solamente il Coronavirus tra i pensieri del Genoa in questo momento. Il club ligure, particolarmente colpito dai casi di positività al Covid 19, ben 16, infatti, sta lavorando anche sul mercato, proprio con l'obiettivo di allungare la rosa a disposizione di Rolando Maran. Infatti, in virtù delle disposizioni Uefa vigenti, ogni club dovrà cercare di avere almeno 13 uomini da impiegare per un match.IDEASecondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa avrebbe messo gli occhi in casa Bologna. Il nome accostato al Grifone è quello di Mattia Bani. Il difensore classe 1993 sarebbe vicinissimo alla firma con la formazione di Maran. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non c'è solamente il Coronavirus tra i pensieri delin questo momento. Il club ligure, particolarmente colpito dai casi di positività al Covid 19, ben 16, infatti, sta lavorando anche sul, proprio con l'obiettivo di allungare la rosa a disposizione di Rolando Maran. Infatti, in virtù delle disposizioni Uefa vigenti, ogni club dovrà cercare di avere almeno 13 uomini da impiegare per un match.IDEASecondo quanto riportato da Sky Sport, ilavrebbe messo gli occhi in casa Bologna. Il nome accostato al Grifone è quello di Mattia Bani. Il difensore classe 1993 sarebbe vicinissimo alla firma con la formazione di Maran. ITA Sport Press.

Non c’è solamente il Coronavirus tra i pensieri del Genoa in questo momento. Il club ligure, particolarmente colpito dai casi di positività al Covid 19, ben 16, infatti, sta lavorando anche sul ...

Calciomercato Genoa, è fatta per Shomurodov: le ultime

Calciomercato Genoa, ecco Shomurodov. Il Genoa ha praticamente chiuso per Shomurodov. Il suo club, il Rostov, ha annunciato la cessione in Italia attraverso le parole del presiden ...

Calciomercato Genoa, ecco Shomurodov. Il Genoa ha praticamente chiuso per Shomurodov. Il suo club, il Rostov, ha annunciato la cessione in Italia attraverso le parole del presiden ...