Fulvio Abbate stronca il GF VIP: «Chiuso insieme alle nutrie, non vedevo l'ora di scappare. La Gregoraci? Non ne contemplo neppure l'esistenza»

Fulvio Abbate "C'è stato un momento in cui ho ritenuto che trovarmi Chiuso insieme alle nutrie fosse davvero insopportabile". Fulvio Abbate ha commentato così la propria esperienza al Grande Fratello Vip, conclusasi lunedì scorso con l'eliminazione al televoto. Nemmeno il tempo di varcare la soglia d'uscita della casa di Cinecittà e l'ex concorrente si è scatenato: senza particolari espedienti retorici, ma anzi esprimendo giudizi tranchant, lo scrittore ha infatti riservato commenti affilati ai suoi ex coinquilini. "Là dentro di respirava una pura paccottiglia pop. Non ho sentito una sola considerazione che trascendesse quella piccina miseria subculturale"

