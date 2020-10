Di Battista disconosce M5S | Debole come l' Udeur | attento alle poltrone

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Prima un editoriale su Tpi, poi una intervista a Piazza Pulita, Alessandro Disferra un doppio attacco al Movimento 5 Stelle. “Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito piùl’buono forse più per la gestione die di carriere. Non è quello per il quale ho combattuto”. Così Alessandro Di, in una anticipazione dell’intervista che andrà in onda questa sera su ‘Piazzapulita’ (La7). Parla di “attacco concentrico sferrato con un solo grande obiettivo, quello di normalizzare, o spaccare, il M5s” e dice che “per me il Mes assomiglia a quelle discoteche dove l’entrata è libera ma per ...