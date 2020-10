Coldiretti, effetto Covid: cifra record per alimenti bio in Italia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiI consumi domestici di alimenti biologici raggiungono la cifra record di 3,3 miliardi per effetto di una crescita del 4,4% nell’anno terminante a giugno 2020 sotto la spinta della svolta green degli Italiani favorita dall’emergenza Covid. E’ quanto emerge dal rapporto “Bio in cifre 2020” presentato dell’Ismea all’incontro organizzato dalla Coldiretti per la presentazione del rapporto annuale del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’agricoltura biologica) che registra i principali numeri del settore in Italia: mercato, superfici, produzioni del biologico Italiano con le tendenze e gli andamenti storici. “La situazione emergenziale – sottolinea ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiI consumi domestici dibiologici raggiungono ladi 3,3 miliardi perdi una crescita del 4,4% nell’anno terminante a giugno 2020 sotto la spinta della svolta green deglini favorita dall’emergenza. E’ quanto emerge dal rapporto “Bio in cifre 2020” presentato dell’Ismea all’incontro organizzato dallaper la presentazione del rapporto annuale del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’agricoltura biologica) che registra i principali numeri del settore in: mercato, superfici, produzioni del biologicono con le tendenze e gli andamenti storici. “La situazione emergenziale – sottolinea ...

