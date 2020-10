Choc a scuola | Giuseppe si accascia e muore davanti ai suoi studenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Incredibile episodio drammatico in unaitaliana. Un insegnante di 50 anni, che si chiamavaLo Magno, ha perso la vitaai. La morte lo ha colto in classe: a stroncarlo molto probabilmente un malore che non gli ha lasciato alcuno scampo. Il professore insegnava all’interno di un liceo di Vittoria, un comune siciliano in provincia di Ragusa. L’edificio scolastico in questione è il ‘Mazzini’. Non c’è stato praticamente nulla da fare. Il 50enne si è infatti improvvisamenteto a terra e non si è mai più rialzato. Prima di morire Lo Magno sarebbe riuscito a dire solo questo aialunni: “Non sto bene, datemi un bicchiere ...