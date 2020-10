Calciomercato Serie C, le trattative in corso. Catania e Palermo colpi in arrivo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mercato vivace in Serie C in vista del rush finale del 5 ottobre. Attivo il Lecco che pesca in Brianza: da Monza Lora (era a Ravenna). Fumata bianca per il passaggio di Bertoncini (Reggina) al Como, mentre Bignami (Cremonese) va al Pergocrema. Pistoiese si è assicurata Chinellato (Imolese), il Ravenna Martignago (Alessandria) e Bolis (Atalanta, era a Piacenza). Catanzaro ha preso Altobelli (Salernitana) e Riccardi (Lecce, era a Venezia). Per il Palermo c’è Michele Somma, ex Brescia, che torna dalla Spagna. Rosanero anche su Gregorio Luperini forte centrocampista del Trapani. Orlando (Salernitana, era alla Samb) va alla Juve Stabia. Bisceglie ha preso Ferrani (Picerno), Cittadino (Foggia) e Laraspata (Parma), mentre a Foggia è ufficiale Enzo Maiuri allenatore e i rinforzi sono D’Andrea, Kalombo, Iannoni, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Mercato vivace inC in vista del rush finale del 5 ottobre. Attivo il Lecco che pesca in Brianza: da Monza Lora (era a Ravenna). Fumata bianca per il passaggio di Bertoncini (Reggina) al Como, mentre Bignami (Cremonese) va al Pergocrema. Pistoiese si è assicurata Chinellato (Imolese), il Ravenna Martignago (Alessandria) e Bolis (Atalanta, era a Piacenza). Catanzaro ha preso Altobelli (Salernitana) e Riccardi (Lecce, era a Venezia). Per ilc’è Michele Somma, ex Brescia, che torna dalla Spagna. Rosanero anche su Gregorio Luperini forte centrocampista del Trapani. Orlando (Salernitana, era alla Samb) va alla Juve Stabia. Bisceglie ha preso Ferrani (Picerno), Cittadino (Foggia) e Laraspata (Parma), mentre a Foggia è ufficiale Enzo Maiuri allenatore e i rinforzi sono D’Andrea, Kalombo, Iannoni, ...

tuttosport : #Marino: '#DePaul? All'#Udinese non sono arrivate offerte serie' ?? ?? - Gazzetta_it : I colpi di #mercato degli ultimi 5 giorni: #Chiesa spinge per l'addio e aspetta la #Juve. #Kanté e #Alonso i sogni… - DiMarzio : #Monza-#Boateng, affare chiuso nella notte. Giocatore in arrivo fra oggi e domani - ItaSportPress : Calciomercato Serie C, le trattative in corso. Catania e Palermo colpi in arrivo - - ellepuntopi : presidenti di serie a che non hanno mai visto una partita in vita loro e sono semplici prestanomi delle ndrine che… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie 5 colpi per 5 giorni: Chiesa aspetta la Juve. Kanté e Alonso i sogni Inter La Gazzetta dello Sport Almanacco del 1 Ottobre

E’ il 275° giorno dell’anno, 40ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 91 giorni A Roma il sole sorge alle 06:08 e tramonta alle 17:50 (ora solare)A Milano il sole sorge alle 06:23 e tramonta alle 18: ...

Caso Genoa, il virologo Pregliasco: “Inevitabile, succederà ancora”

Intervistato sul caso di positività di massa dei calciatori del Genoa, Pregliasco ha spiegato il perché risultassero negativi giorni prima.

Calciomercato Napoli, offerto un ex di Serie A a centrocampo

Calciomercato Napoli, gli azzurri vanno a caccia del colpo last minute a centrocampo: offerto anche Bakayoko al ds Giuntoli ...

E’ il 275° giorno dell’anno, 40ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 91 giorni A Roma il sole sorge alle 06:08 e tramonta alle 17:50 (ora solare)A Milano il sole sorge alle 06:23 e tramonta alle 18: ...Intervistato sul caso di positività di massa dei calciatori del Genoa, Pregliasco ha spiegato il perché risultassero negativi giorni prima.Calciomercato Napoli, gli azzurri vanno a caccia del colpo last minute a centrocampo: offerto anche Bakayoko al ds Giuntoli ...