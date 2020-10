Bon Jovi e la moglie Dorothea, sua ex compagna del liceo: «La amo da quando mi fece copiare il compito di storia» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Jon Bon Jovi conobbe sua moglie Dorothea sui banchi del liceo. Tra loro fu subito amore. Tutto nacque, come ha raccontato scherzando lui, perché lei gli permise «di copiare un compito di storia». Certo è che Bon Jovi si sentì attratto dalla futura moglie «all’istante, dal primo momento in cui la vidi. E questo non è mai cambiato». Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 ottobre 2020) Jon Bon Jovi conobbe sua moglie Dorothea sui banchi del liceo. Tra loro fu subito amore. Tutto nacque, come ha raccontato scherzando lui, perché lei gli permise «di copiare un compito di storia». Certo è che Bon Jovi si sentì attratto dalla futura moglie «all’istante, dal primo momento in cui la vidi. E questo non è mai cambiato».

Il musicista e la moglie si sono conosciuti sui banchi di scuola e da allora non si sono lasciati più. E ora, in un'intervista a «People», i due, genitori di quattro figli, hanno svelato il «segreto» ...

Jon Bon Jovi: «Girare a New York durante il lockdown è stato surreale»

L’ultimo video dei Bon Jovi è stato filmato per le strade di New York City durante il lockdown. La clip è dedicata al brano “Do What You Can”, una canzone sulla pandemia di coronavirus ambientata a ...

