Bimbo morto: partiti gli esami su cellulare, consolle e computer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono iniziati questa mattina gli esami tecnici dei device sequestrati al bambino di 11 anni che la notte tra lunedì e martedì si è suicidato lanciandosi dalla finestra del bagno di casa, all’undicesimo piano di un palazzo di Chiaia, quartiere ‘bene’ di Napoli. La procura di Napoli, sezione ‘Fasce deboli’ (coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) ha affidato l’incarico alla polizia postale che sarà affiancata anche a un perito nominato dalla famiglia del bambino. Un telefono cellulare, lo stesso con il quale ha inviato alla mamma un messaggio prima di lanciarsi nel vuoto, il computer di famiglia e una consolle. La Procura ha anche ascoltato gli amici della piccola vittima alla ricerca di tracce che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono iniziati questa mattina glitecnici dei device sequestrati al bambino di 11 anni che la notte tra lunedì e martedì si è suicidato lanciandosi dalla finestra del bagno di casa, all’undicesimo piano di un palazzo di Chiaia, quartiere ‘bene’ di Napoli. La procura di Napoli, sezione ‘Fasce deboli’ (coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) ha affidato l’incarico alla polizia postale che sarà affiancata anche a un perito nominato dalla famiglia del bambino. Un telefono, lo stesso con il quale ha inviato alla mamma un messaggio prima di lanciarsi nel vuoto, ildi famiglia e una. La Procura ha anche ascoltato gli amici della piccola vittima alla ricerca di tracce che ...

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo morto Bimbo partorito morto, la famiglia va in procura La Gazzetta di Mantova Cosa sappiamo sul bambino di 11 anni morto suicida a Napoli

Cos’è “Jonathan Galindo”: il nuovo gioco che fa paura

