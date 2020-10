Allerta Meteo in Piemonte: nell’Alessandrino scuole chiuse e famiglie evacuate (Di giovedì 1 ottobre 2020) Scattano le misure di prevenzione in vista della violenta ondata di maltempo che porterà piogge torrenziali e forti venti al Nord-Ovest. Il Piemonte, insieme a Lombardia e Liguria, sarà la regione più colpita. Così, in via precauzionale, in provincia di Alessandria, le scuole rimarranno chiuse e alcune famiglie sono state allontanate dalle loro case. L’Allerta riguarda in particolare le zone appenniniche al confine con la Liguria, a cominciare da Gavi dove 8 famiglie passeranno la notte fuori casa: il Comune ha disposto l’evacuazione delle abitazioni tra le vie Monserito, Circonvallazione e Garibaldi, nell’area sotto il versante del monumentale Forte, interessato da frane nel corso dell’alluvione 2019. Il sindaco Carlo Massa ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Scattano le misure di prevenzione in vista della violenta ondata di maltempo che porterà piogge torrenziali e forti venti al Nord-Ovest. Il, insieme a Lombardia e Liguria, sarà la regione più colpita. Così, in via precauzionale, in provincia di Alessandria, lerimarrannoe alcunesono state allontanate dalle loro case. L’riguarda in particolare le zone appenniniche al confine con la Liguria, a cominciare da Gavi dove 8passeranno la notte fuori casa: il Comune ha disposto l’evacuazione delle abitazioni tra le vie Monserito, Circonvallazione e Garibaldi, nell’area sotto il versante del monumentale Forte, interessato da frane nel corso dell’alluvione 2019. Il sindaco Carlo Massa ha ...

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo a partire dalle 20 di stasera ?? ZONE B,C,E (costa savonese, provin… - SoniaVigoson : @leftiscooler Infatti , dal meteo svizzero mi è arrivata la comunicazione di allerta per domani. La loro animazione è precisa . - StefaniaMaffeo : Vi aspetto in diretta Facebook domani ore 19.00 su 360 Web TV. Parlerò di scuola, tra Covid, allerta meteo ed altre… -