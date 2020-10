Agguato nella notte: ucciso boss dei Cifrone (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima una sparatoria in aria e poi la segnalazione di un uomo ferito. notte di sangue ieri notte a Napoli, nel quartiere Miano, area a nord della città ‘schiacciata’ tra Scampia e Secondigliano e da anni al centro di effervescenze criminali dovute a un vuoto di potere che si è creato dopo il pentimento dei boss Lo Russo. In via Vittorio Veneto, direttrice che taglia in due il rione, è stato ammazzato Alessandro Riso, 28 anni, pregiudicato. È ritenuto vicino al clan Cifrone, rinato dalle ceneri dei ‘capitoni’ (cosi come vengono soprannominati i Lo Russo) e gestori di una parte degli ingenti affari criminali che si dividono con i ras della cosiddetta ‘zona bassa’ di Miano. Le indagini sono condotte dalla sezione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima una sparatoria in aria e poi la segnalazione di un uomo ferito.di sangue ieria Napoli, nel quartiere Miano, area a nord della città ‘schiacciata’ tra Scampia e Secondigliano e da anni al centro di effervescenze criminali dovute a un vuoto di potere che si è creato dopo il pentimento deiLo Russo. In via Vittorio Veneto, direttrice che taglia in due il rione, è stato ammazzato Alessandro Riso, 28 anni, pregiudicato. È ritenuto vicino al clan, rinato dalle ceneri dei ‘capitoni’ (cosi come vengono soprannominati i Lo Russo) e gestori di una parte degli ingenti affari criminali che si dividono con i ras della cosiddetta ‘zona bassa’ di Miano. Le indagini sono condotte dalla sezione ...

