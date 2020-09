Wikipedia cambia volto. Ed è (quasi) la prima volta da quando è stata fondata (Di mercoledì 30 settembre 2020) Online, libera, collaborativa e adesso anche con un nuovo design. Mentre tutte le piattaforme più note e navigate del web hanno cambiato loghi e interfacce nel corso degli anni, Wikipedia è sempre rimasta fedele a se stessa. O quasi. L’ultima volta che l’enciclopedia online ha cambiato il suo logo era il 2010 mentre l’interfaccia è rimasta praticamente uguale a se stessa dalla fondazione, come si può vedere dallo screenshot della sua homepage del 2002. Ora la svolta. Olga Vasileva, lead product manager di Wikimedia Foundation, ha annunciato che Wikipedia ora aggiornerà tutta la sua interfaccia. Wikipedia L’home page del 28 settembre 2002 Non bisogna aspettarsi rivoluzioni radicali. Come ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Online, libera, collaborativa e adesso anche con un nuovo design. Mentre tutte le piattaforme più note e navigate del web hannoto loghi e interfacce nel corso degli anni,è sempre rimasta fedele a se stessa. O. L’ultimache l’enciclopedia online hato il suo logo era il 2010 mentre l’interfaccia è rimasta praticamente uguale a se stessa dalla fondazione, come si può vedere dallo screenshot della sua homepage del 2002. Ora la s. Olga Vasileva, lead product manager di Wikimedia Foundation, ha annunciato cheora aggiornerà tutta la sua interfaccia.L’home page del 28 settembre 2002 Non bisogna aspettarsi rivoluzioni radicali. Come ...

