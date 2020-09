Volley | Superlega 2020 2021 | classifica e risultati della regular season

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lae tutti idiaggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causapandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al terminestagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito lae tutti iaggiornati....

Un 3-0 bugiardo bagna l’esordio in campionato della Sir Safety Perugia che mantiene il pronostico ma deve sudare le proverbiali sette camicie per battere 3-0 un coriaceo Tonno Callipo Vibo Valentia ...Debutto positivo in campionato per la Sir Volley Perugia, vittoriosa contro un’ottima Tonno Callipo Vibo Valentia, brava a non mollare mai ed a mettere in seria difficoltà gli umbri. Leon ancora una ...A distanza di tre giorni dalla Finale di Supercoppa, è arrivato il momento dell’esordio in campionato per la Cucine Lube Civitanova. I biancorossi scenderanno in campo nel posticipo della prima giorna ...