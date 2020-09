Una Vita, anticipazioni: EMILIO racconta a JOSÈ MIGUEL la verità su LEDESMA (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nelle prossime puntate italiane di Una Vita comincerà a stringersi il cerchio attorno alla figura di Copernico LEDESMA (Carlos Kaniowski).Leggi anche: Il paradiso delle signore 5: SALTO TEMPORALE il 12 ottobre, anticipazioniTra non troppo tempo, EMILIO Pasamar (Josè Pastor) confesserà infatti a Josè MIGUEL Dominguez (Manuel Bandera) per quale motivo lui, la madre Felicia (Susana Soleto) e la sorella Camino (Aria Bedmar) sono tenuti sotto scacco dall’uomo… Una Vita, news: LEDESMA vuole sposare Felicia Com’è emerso dalle nostre anticipazioni, la storia è nota: inizialmente LEDESMA obbligherà EMILIO a sposare la figlia Angelines (Sara Sierra), minacciando ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nelle prossime puntate italiane di Unacomincerà a stringersi il cerchio attorno alla figura di Copernico(Carlos Kaniowski).Leggi anche: Il paradiso delle signore 5: SALTO TEMPORALE il 12 ottobre,Tra non troppo tempo,Pasamar (Josè Pastor) confesserà infatti a JosèDominguez (Manuel Bandera) per quale motivo lui, la madre Felicia (Susana Soleto) e la sorella Camino (Aria Bedmar) sono tenuti sotto scacco dall’uomo… Una, news:vuole sposare Felicia Com’è emerso dalle nostre, la storia è nota: inizialmenteobbligheràa sposare la figlia Angelines (Sara Sierra), minacciando ...

