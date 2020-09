Ultime Notizie Roma del 30-09-2020 ore 13:10 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio duri scambi di accuse e insulti reciproci fra Donald Trump Joe biden il primo confronto TV fra i due candidati alla presidenza americana in vista del voto di novembre sul palco del case Western reserve University di Cleveland in Ohio un confronto che in fin dall’inizio Toni durissimi ed è stato giocato sulle continue interruzioni dell’avversario soprattutto da parte di Trump tanto che spesso il moderatore Chris weitz ha dovuto e avuto difficoltà a tenere in mano la situazione sei un bugiardo è un clan il cagnolino di Putin ha detto biden Trump ha accusato di essere il peggior presidente della storia il Tycoon arriva tutto sostenendo che Viber non ha niente di intelligente ha glissato sull’invito di conoscere l’esito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio duri scambi di accuse e insulti reciproci fra Donald Trump Joe biden il primo confronto TV fra i due candidati alla presidenza americana in vista del voto di novembre sul palco del case Western reserve University di Cleveland in Ohio un confronto che in fin dall’inizio Toni durissimi ed è stato giocato sulle continue interruzioni dell’avversario soprattutto da parte di Trump tanto che spesso il moderatore Chris weitz ha dovuto e avuto difficoltà a tenere in mano la situazione sei un bugiardo è un clan il cagnolino di Putin ha detto biden Trump ha accusato di essere il peggior presidente della storia il Tycoon arriva tutto sostenendo che Viber non ha niente di intelligente ha glissato sull’invito di conoscere l’esito ...

Open_gol : Merkel sconsiglia Paesi a rischio in Ue ma loda l'Italia: «Lì si può andare perché si agisce con grandissima cautel… - fanpage : In Francia Parigi, Lione e Lille verso “allerta massima” per la diffusione del Coronavirus - fanpage : Ricciardi: “Sui contagi siamo al limite, non dobbiamo più sgarrare” - Missinisi757aC : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Bando stadio Scoglio, l'unica offerta è del Fc Messina) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime… - Norbertus1860 : @VoceIddio @il_brigante07 @nuovalepanto @carmelodipaola ??????Oppure qui, nessuna pietà nemmeno per le donne ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: due senatori del M5S positivi, tamponi a tutto il gruppo Fanpage.it Ladri di nuovo in azione su viale dei Tigli e in porto

VIAREGGIO. Un’altra notte di locali presi di mira in Darsena, dove i commercianti sono esasperati al punto che Confesercenti ha chiesto al Prefetto la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza ...

Google Pixel 5: prima dell'evento, eccolo dal vivo

Jon Prosser colpisce ancora; l'uomo ha appena condiviso, a poche ore dalla presentazione ufficiale, due immagini dal vivo del Google Pixel 5.

VIAREGGIO. Un’altra notte di locali presi di mira in Darsena, dove i commercianti sono esasperati al punto che Confesercenti ha chiesto al Prefetto la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza ...Jon Prosser colpisce ancora; l'uomo ha appena condiviso, a poche ore dalla presentazione ufficiale, due immagini dal vivo del Google Pixel 5.