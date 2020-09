Spezia, Meluso: «Pochissimo tempo per migliorare la squadra» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mauro Meluso ha parlato prima della partita Udinese-Spezia Mauro Meluso, direttore dell’area tecnica dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita in casa dell’Udinese. «Sono arrivato il primo di settembre e in Pochissimo tempo abbiamo dovuto migliorare la squadra. Abbiamo fatto 16 acquisti, il 17esimo è Sema che è in viaggio per raggiungerci. Tutto quello che arriverà da qui alla sosta sarà oro. Poi durante la pausa l’allenatore avrà tempo di lavorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mauroha parlato prima della partita Udinese-Mauro, direttore dell’area tecnica dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita in casa dell’Udinese. «Sono arrivato il primo di settembre e inabbiamo dovutola. Abbiamo fatto 16 acquisti, il 17esimo è Sema che è in viaggio per raggiungerci. Tutto quello che arriverà da qui alla sosta sarà oro. Poi durante la pausa l’allenatore avràdi lavorare». Leggi su Calcionews24.com

