Soleil Sorge a 'Pomeriggio 5' scatena l'ira di Barbara D'Urso che le rifila un caz*iatone in diretta! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella puntata appena andata in onda di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha ospitato in studio Soleil Sorge e il paparazzo Alex Fiumara in merito ai presunti scatti fotografici concordati. Infatti, Soleil era stata sorpresa dal fotografo in intimi comportamenti al mare con il pilota Andrea Iannone. Fiumara, però, aveva accusato la showgirl di aver richiesto esplicitamente la paparazzata informandolo dei suoi movimenti con Andrea. Tale accusa era stata fermamente respinta dalla Sorge. Nel salotto della D'Urso, sorprendentemente, Alex, davvero arrabbiato, ha svelato di avere le prove dei messaggi che certificano la richiesta di Soleil per la paparazzata in questione. La ragazza, indispettita dal modo brusco di parlare di Fiumara, ha dato in escandescenza: Non esiste che io ...

