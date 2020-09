Sisma magnitudo 4.2 nel canale di Sicilia, al largo di Malta. Non si segnalano danni (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Sisma ha avuto ipocentro in mare a 6 km di profondità ed epicentro a circa 20 km dalle coste meridionali maltesi Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ilha avuto ipocentro in mare a 6 km di profondità ed epicentro a circa 20 km dalle coste meridionali maltesi

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.2 nel Canale di Sicilia - Vivodisogniebas : RT @GiaPettinelli: Sisma magnitudo 4.2 in Canale di Sicilia - Ultima Ora - ANSA - GiaPettinelli : Sisma magnitudo 4.2 in Canale di Sicilia - Ultima Ora - ANSA - FirenzePost : Sisma magnitudo 4.2 nel canale di Sicilia, al largo di Malta. Non si segnalano danni - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Sisma magnitudo 4.2 in Canale di Sicilia Scossa alle 3:01 con epicentro a 20 km dalla costa sud… -