Siena | prende a calci e a sputi i controllori del bus e i poliziotti Esplode la rabbia degli agenti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Aggredisce duedel bus e i. Glihanno fatto scattare le manette ai polsi di un 44enne sardo, con precedenti penali. Risiede in provincia di. Deve rispondere alle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Le volanti sono intervenuti in piazza Gramsci dopo aver ricevuto la richiesta di urgente intervento poiché un uomo aveva aggredito idel bus. Idel bus subiscono la furia del 44enne Glihanno trovato il 44enne, in stato di alterazione. Aveva riconosciuto in uno deidel bus colui che l’aveva più volte sanzionato perché sprovvisto del biglietto. Come una furia l’ha ripetutamente colpito cone pugni al ...