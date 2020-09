Riforma pensioni con uscita a 64 anni

Leggi su pensioniefisco

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Nessun numero è stato reso noto negli incontri tra sindacati e governo sullae diversamente non potrebbe essere visto che la copertura in dotazione allaprevidenziale non la conosce nessuno al momento. Nonostante questo i tecnici lavorano alacremente per mette nero su bianco le eventuali ipotesi di misura da mettere in campo per la sostituzione della quota 100, in scadenza il 31 dicembre 2021.a 64Tranquillizziamo subito chi pensa che eventuali nuove misure passando andare a sostituire la quota 100 già a gennaio 2021, perché la misura resterà in vigore fino alla sua naturale scadenza. Certamente però eventuali nuove misure, in vigore dal 1 gennaio 2022, dovranno avere ...