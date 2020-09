Prime Video: remake e spunti paranormali nel mese di Ottobre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ad Ottobre, Prime Video arricchisce il catalogo con un remake e con una serie attesissima. Ecco tutte le novità principali di Ottobre Ottobre significa spesso autunno inoltrato. Ed ecco che si ritorna sotto le coperte, in compagnia delle amiche di una vita: le serie TV. Prime Video sa benissimo che non può permettersi di perdere un solo colpo rispetto a Netflix. E quindi, dopo aver sganciato due bombe come The Boys (con annessa polemica per la distribuzione) e Doom Patrol nel mese di Settembre, ecco che nel mese di Ottobre si affacciano alla finestra due prodotti molto interessanti. Di cosa stiamo parlando? Beh, a voi il compito di scoprirlo durante la lettura di ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Adarricchisce il catalogo con une con una serie attesissima. Ecco tutte le novità principali disignifica spesso autunno inoltrato. Ed ecco che si ritorna sotto le coperte, in compagnia delle amiche di una vita: le serie TV.sa benissimo che non può permettersi di perdere un solo colpo rispetto a Netflix. E quindi, dopo aver sganciato due bombe come The Boys (con annessa polemica per la distribuzione) e Doom Patrol neldi Settembre, ecco che neldisi affacciano alla finestra due prodotti molto interessanti. Di cosa stiamo parlando? Beh, a voi il compito di scoprirlo durante la lettura di ...

BiagioAntonacci : Lunedì 5 Ottobre una serata speciale... in diretta su @rtl1025 “Chiaramente Visibili Dallo Spazio” dal vivo in vers… - UnioneSarda : #Sardegna - Le prime immagini della Tomba dei pesci di #Cagliari - Inter : ?? | ICONA 95 velocità ? 93 tiro ?? @setoo9 Icona Prime è l'attaccante da avere assolutamente su #FIFA21 ??… - Zelgadis265 : RT @AmazonNewsItaly: Prime Day torna il 13 e 14 ottobre! ?? Due giorni di grandi risparmi su tutto ciò che desideri ???? - Susy_1968 : RT @BiagioAntonacci: Lunedì 5 Ottobre una serata speciale... in diretta su @rtl1025 “Chiaramente Visibili Dallo Spazio” dal vivo in version… -