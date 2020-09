Preziosi: “In queste condizioni non possiamo giocare con il Torino” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Preziosi Coronavirus Genoa Torino – Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del caso dei 14 positivi riscontrati all’interno del gruppo squadra dei rossoblu, di cui 11 giocatori e 3 membri dello staff, e sui possibili sviluppi legati alla vicenda, in particolare in vista del match con il Torino in programma sabato 5 ottobre. … L'articolo Preziosi: “In queste condizioni non possiamo giocare con il Torino” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020)Coronavirus Genoa Torino – Il presidente del Genoa, Enrico, ha parlato del caso dei 14 positivi riscontrati all’interno del gruppo squadra dei rossoblu, di cui 11 giocatori e 3 membri dello staff, e sui possibili sviluppi legati alla vicenda, in particolare in vista del match con il Torino in programma sabato 5 ottobre. … L'articolo: “Innoncon il Torino” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

