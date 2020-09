Piccolo Teatro, la grande guerra su chi comanda (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 settembre 2020 - Ormai è rissa all'interno del cda del Piccolo . E così Comune e Ministero hanno pensato di chiamare i rinforzi: due consiglieri aggiunti , a rompere lo stallo e il quorum, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 settembre 2020 - Ormai è rissa all'interno del cda del. E così Comune e Ministero hanno pensato di chiamare i rinforzi: due consiglieri aggiunti , a rompere lo stallo e il quorum, ...

Milano, 29 set 19:13 - (Agenzia Nova) - "Per tempistiche e modalità, la cooptazione di due nuovi membri nel cda del Piccolo Teatro ha il sentore di un blitz. Non vorremmo che l'obiettivo... (Com) ...

Cultura: Sala, allargare cda Piccolo? Per me vitale risolvere la vicenda

