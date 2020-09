Peschereccio tunisino ignora l'alt e sperona una motovedetta italiana: aperto il fuoco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una unità della Guardia di finanza ha aperto il fuoco contro un Peschereccio tunisino che non si è fermato all'Alt e che, tentando di scappare, ha speronato una motovedetta. Il Peschereccio 'Mohanel ... Leggi su today (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una unità della Guardia di finanza hailcontro unche non si è fermato all'Alt e che, tentando di scappare, hato una. Il'Mohanel ...

