Municipale | ecco l’auto di servizio e gli attestati di Pubblica Benemerenza a Mottola e a Nave

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Consegnata alla Poliziadel Comune di Ponte, l’auto Suv Dacia Duster 1.5 voluta espressamente dal Comandante Maggiore Giuseppe, per mantenere bassi i consumi ma anche dal punto di vista della piacevolezza di guida, in quanto è una vettura pratica dinamica, dove la facilità di guida prevale su tutto, adatta per le caratteristiche del territorio pontese visto che può percorrere senza problemi ogni tipo di percorso. L’auto è stata fatta allestire nel rispetto delle caratteristiche stabilite dal Regolamento deldi Poliziadel Comune di Ponte (BN), adeguato al Regolamento Regionale del 13 Febbraio 2015, n° 1, approvato con deliberazione del C.C. n° 47 del 16.12.2016, redatto ...