MOVIOLA – Lazio-Atalanta, gol di Gosens: proteste per un fallo di Hateboer (VIDEO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’Atalanta passa subito in vantaggio. Nel match contro la Lazio, recupero della prima giornata della Serie A 2020/2021, sono i ragazzi di Gian Piero Gasperini a trovare il guizzo vincente grazie al cross di Gomez, Hateboer fa la sponda ed è Gosens a mettere dentro il gol dello 0-1. Grandi proteste biancocelesti per un presunto fallo, una spinta, di Hateboer, ma Maresca convalida il gol. Rivedendo le immagini si nota come ci sia una leggera spinta, ma sicuramente non è un episodio da Var: decide l’arbitro. E ha deciso per il gol, giustamente. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’passa subito in vantaggio. Nel match contro la, recupero della prima giornata della Serie A 2020/2021, sono i ragazzi di Gian Piero Gasperini a trovare il guizzo vincente grazie al cross di Gomez,fa la sponda ed èa mettere dentro il gol dello 0-1. Grandibiancocelesti per un presunto, una spinta, di, ma Maresca convalida il gol. Rivedendo le immagini si nota come ci sia una leggera spinta, ma sicuramente non è un episodio da Var: decide l’arbitro. E ha deciso per il gol, giustamente.

sportface2016 : #LazioAtalanta, gol di #Gosens: proteste vibranti per un fallo di #Hateboer. La moviola VIDEO - laziopress : - LazioIn : MOVIOLA Cagliari-Lazio: partita corretta, nessun problema per Massa. Ammoniti solo Marin e Leiva - LazioIn : Serie A, la MOVIOLA LIVE: regolare il vantaggio della Lazio - LALAZIOMIA : MOVIOLA – Primo tempo all’inglese, Massa lascia correre e non ha problemi -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Lazio Cagliari Lazio 0-2: cronaca e tabellino Calcio News 24 Lazio Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio ed Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...

Lazio Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo Stadio Olimpico, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...

Allo Stadio Olimpico, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio ed Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...Allo Stadio Olimpico, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...