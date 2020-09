Monza | sequestrati impianto e 600 tonnellate di rifiuti

Ultime Notizie dalla rete : Monza sequestrati

Un’impresa di stoccaggio rifiuti di Limbiate, in provincia di Monza, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) ...Un impianto di stoccaggio rifiuti in via XX Settembre a Limbiate sequestrato con tutte le sue circa 600 tonnellate di rifiuti (imballaggi misti, materiali inerti, carta da macero e rottami ferrosi). M ...