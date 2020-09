Mamma | papà vi amo ma devo seguire l’uomo col cappuccio Si suicida a 11 anni per un gioco social

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Un bimbino di appena 11si èto a Napoli lanciandosi dal balcone di casa. La Polizia di Stato e la Procura, che stanno indagando sull’accaduto, ipotizzano il reato di istigazione al suicidio. Il ragazzino prima di lasciarsi cadere ha lasciato un bigliettino con il quale chiede scusa allae nel quale fa riferimento a uno stato di paura vissuto nelle ultime ore di vita.“Ho paura dell’uomo nero”, si legge sul foglietto, e gli inquirenti non escludono possa essere stato vittima dei cosiddetti “challenge dell’orrore”, del tipo “blue whale”, unon-line, che comprende atti di autolesionismo e alla fine si conclude con la più difficile delle prove, il suicidio.Secondo quanto emerso finora sembra che il bambino, residente con la famiglia ...

Il ragazzino prima di spingersi giù dal balcone ha lasciato un bigliettino in cui chiede scusa alla mamma e in cui si legge "ho paura dell'uomo nero" Un bimbino di appena 11 anni si è suicidato a ...