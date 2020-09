L’Everton fa sei vittorie su sei | 4-1 al West Ham ed è nei quarti della Coppa di Lega

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Era dal 1938-39 che l’Everton non cominciava la stagione con seidi fila. In questa stagione tre in Premier e tre indi. L’ultima questa sera: 4-1 alHam e accesso aidi finale. Ancora una volta grande protagonista è stato Daniel Calvert-Lewin che è a quota 5 in campionato e stasera ha segnato una tripletta. L’altra rete è stata siglata da Richarlison con un tiro deviato. Serata sfortunata per i brasiliani. Sono usciti per infortunio sia Richarlison (scontro di gioco) sia Allan che invece molto probabilmente ha avuto un problema di natura muscolare. 6 – Everton have won each of their opening six games of a campaign for the first time since 1938-39. Super. pic.twitter.com/ng9N1iXmVi — OptaJoe (@OptaJoe) September 30, ...