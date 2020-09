Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? La Guida pericolosa è un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppure Guidare con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri di Guida pericolosa o spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole della Guida corretta ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 settembre 2020): si può? Laè un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppurere con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri dio spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole dellacorretta ...

Eccessi di velocità e guida in stato di ebbrezza

Prosegue incessante l’attività di controllo della Polizia Stradale sulle principali arterie del territorio provinciale per contrastare le condotte irrispettose del Codice della strada. Nell’ottica del ...

