Grande Fratello Vip | Franceska Pepe attacca Denis Dosio | Ci sei o ci fai?

Nuova lite all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. La protagonista, manco a dirlo, è Franceska Pepe. La fidanzata di Vittorio Sgarbi (per sole sette ore) ha deciso di prendersela con Denis Dosio, reo di aver mangiato troppe uova. "Perché se Denis mangia le uova nessuno gli dice niente e se le mangio io... Lui ogni mattina se ne fa quattro. Lo stesso giorno che mi avete fatto il cazziatone per due uova, lui quella mattina se ne è fatte quattro. Nessuno gli ha detto niente. Gli ho chiesto se avesse un uovo anche per me e mi ha detto di no. Perché a me fate il cazziatone e agli altri no?", ha chiesto a Matilde, che ha risposto: "Gli abbiamo fatto un cu*o. Io gli ho fatto il caz*iatone quando l'abbiamo notato".

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck "cerca il ridicolo, tutto calcolato". Voci di corridoio a Mediaset, la verità sul nudo integrale LiberoQuotidiano.it Dayane Mello, frase infelice al GF Vip: “Non faccio cose da gay”

Dayane Mello si è lasciata scappare una frase molto infelice sulle persone gay. La modella, una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha usato parole ...

GF Vip, Fulvio Abbate contro Francesco Oppini: “Tracotanza da capoclasse”

Intervenuto nella nuova puntata di CasaChi, format Instagram di Chi che commenta le vicende del Grande Fratello Vip, Abbate ha risposto ai giornalisti. E ne ha avute per tutti ma, in particolare, per ...

