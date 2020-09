Fulvio Abbate massacra i gieffini: “Analfabeti, non vedevo l’ora di andarmene” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Fulvio Abbate (dopo il ritiro di Flavia Vento e la squalifica di Fausto Leali) è il primo concorrente del Grande Fratello Vip che il televoto ha fatto fuori e – intervistato da Radio Radio – ha confessato che non vedeva l’ora di andarsene. “Non vedevo l’ora di andarmene! Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima – molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una – è devastante. Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Non vedevo l’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e la spazzola. Alcuni passavano intere giornate a fare battute del cavolo tipo: Dov’è Bugo? Oppure: La luna ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 settembre 2020)(dopo il ritiro di Flavia Vento e la squalifica di Fausto Leali) è il primo concorrente del Grande Fratello Vip che il televoto ha fatto fuori e – intervistato da Radio Radio – ha confessato che non vedeva l’ora di andarsene. “Nonl’ora di andarmene! Se tu hai un minimo di cultura, sentire questi che hanno un immaginario che va da Sanremo a Paperissima – molti di questi non hanno mai visto un film di Fellini, per dirne una – è devastante. Non possiedono neanche un briciolo di ironia. Nonl’ora di scappare, perché non resisti quando vedi quattro squinzie che stanno lì tutto il giorno con il phon e la spazzola. Alcuni passavano intere giornate a fare battute del cavolo tipo: Dov’è Bugo? Oppure: La luna ...

