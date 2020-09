Fiano vuole mettere il bavaglio ai giornalisti. Il vergognoso attacco a Giorgino (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesco Giorgino attaccato in diretta su Rai3 dal deputato del Pd Emanuele Fiano. Ad Agorà si parla della Lega e di Giorgia Meloni, eletta presidente del partito dei Conservatori e Riformisti europei. In collegamento oltre a Fiano c’è Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega. Fiano esordisce: «Ho iniziato la mia carriera politica insieme a Salvini in consiglio comunale, nonostante i peana difensivi di Giorgino sulla Lega…». L’attacco di Fiano e la replica Giorgino replica: «Fiano, scusi, polemizzi con Romeo non con i giornalisti. Io ho il diritto di dire quello che penso, non quello che vuole il Partito democratico. Io ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francescoattaccato in diretta su Rai3 dal deputato del Pd Emanuele. Ad Agorà si parla della Lega e di Giorgia Meloni, eletta presidente del partito dei Conservatori e Riformisti europei. In collegamento oltre ac’è Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega.esordisce: «Ho iniziato la mia carriera politica insieme a Salvini in consiglio comunale, nonostante i peana difensivi disulla Lega…». L’die la replicareplica: «, scusi, polemizzi con Romeo non con i. Io ho il diritto di dire quello che penso, non quello cheil Partito democratico. Io ...

doluccia16 : RT @3456rrr: @doluccia16 Fiano,con la nuova 'Telekabul 'si sente in casa , pertanto può offendere e,dire tutte le minchiate e bugie che gli… - 3456rrr : @doluccia16 Fiano,con la nuova 'Telekabul 'si sente in casa , pertanto può offendere e,dire tutte le minchiate e bu… - robymark1 : RT @umby51: #agorarai senti il 'moderato' Fiano come intimidisce chi non la pensa come lui !!! D'altronde Fiano è lo stesso che in parlamen… - anna29723176 : RT @trxtrx1: Caro Fiano , e noi votiamo Lega proprio perché, tra le altre cose e a differenza di te, vuole uscire dall'Euro. #agorarai - adrianobusolin : RT @trxtrx1: Caro Fiano , e noi votiamo Lega proprio perché, tra le altre cose e a differenza di te, vuole uscire dall'Euro. #agorarai -

