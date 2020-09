Ex fabbrica Penicillina, rifugio per disperati: la storia in un libro (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Una volta, la prima fabbrica a produrre Penicillina in Italia, poi rifugio per gli invisibili, oggi un’enorme area fatiscente, una bomba ecologica tra rifiuti e pezzi di amianto sparsi un po’ ovunque. È l’evoluzione dello stabilimento della Leo Penicillina, inaugurato nel settembre del 1950 alla presenza del Premio Nobel per la Medicina sir Alexander Fleming e sgomberato nel 2018 dalle forze dell’ordine dopo che al suo interno avevano trovato rifugio senza tetto, disperati, extracomunitari, italiani, donne, uomini e bambini. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – Una volta, la prima fabbrica a produrre Penicillina in Italia, poi rifugio per gli invisibili, oggi un’enorme area fatiscente, una bomba ecologica tra rifiuti e pezzi di amianto sparsi un po’ ovunque. È l’evoluzione dello stabilimento della Leo Penicillina, inaugurato nel settembre del 1950 alla presenza del Premio Nobel per la Medicina sir Alexander Fleming e sgomberato nel 2018 dalle forze dell’ordine dopo che al suo interno avevano trovato rifugio senza tetto, disperati, extracomunitari, italiani, donne, uomini e bambini.

Periferiacapit1 : RT @Roma_Amore_Mio: 70 ANNI FA VENIVA INAUGURATA LA FABBRICA DI PENICILLINA IN VIA TIBURTINA - Roma_Amore_Mio : 70 ANNI FA VENIVA INAUGURATA LA FABBRICA DI PENICILLINA IN VIA TIBURTINA -

Ultime Notizie dalla rete : fabbrica Penicillina Hotel Penicillina, storia d'una fabbrica diventata rifugio per invisibili Controluce Notizia CineVillage Talenti 2020: oggi la presentazione del libro di Movieplayer.it

Al CineVillage Talenti 2020 è tempo di libri. Per la rassegna Libri in movimento sono in programma tre incontri molto diversi tra loro. Oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 19.00 alla Terrazza Talenti ...

Al CineVillage Talenti 2020 è tempo di libri. Per la rassegna Libri in movimento sono in programma tre incontri molto diversi tra loro. Oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 19.00 alla Terrazza Talenti ...