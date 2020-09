Decarbonizzazione e rilancio post-covid | tecnologie e progetti ENEA

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – La nuova frontiera dell’idrogeno, le batterie innovative, le fuel cell, la “cattura” della CO2, i biocarburanti e i nuovi materiali per il fotovoltaico ad alta efficienza, ma anche, infrastrutture di ricerca e modelli innovativi di produzione e consumo come le comunità energetiche. Queste le tematiche al centro di Energia e New Green Deal – Strategie e metodologie per la transizione energetica ed il, il nuovo numero della rivista“Energia, Ambiente e Innovazione” dedicato allacome motore di crescita e occupazione e agli impatti della crisi sullo scenario energetico. Tema centrale l’allarme per le ripercussioni della crisi: alcune stime parlano di un calo del 6% ...