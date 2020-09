Coronavirus può manifestarsi con difficoltà di scrittura e parola (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Il coronavirus può manifestarsi non solo tramite segni respiratori o sintomi mentali generalizzati ma anche con con segni neuropsicologici altamente specifici come l'agrafia e l'afasia di conduzione. E' quanto emerge, per la prima volta, da uno studio del Professor Konstantinos Priftis del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova pubblicato su "Neurological Sciences". Lo studio, realizzato in collaborazione con le psicologhe Lorella Algeri e Simonetta Spada e la fisiatra Stella Villella dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, indaga per la prima volta un paziente in cui il Covid-19 si è manifestato oltre che con lievi evidenze respiratorie anche con sintomi mentali generalizzati, in seguito regrediti. Valutare i pazienti anche dal punto di vista neuropsiclogico La ricerca pone, quindi, in evidenza ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Il coronavirus puònon solo tramite segni respiratori o sintomi mentali generalizzati ma anche con con segni neuropsicologici altamente specifici come l'agrafia e l'afasia di conduzione. E' quanto emerge, per la prima volta, da uno studio del Professor Konstantinos Priftis del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova pubblicato su "Neurological Sciences". Lo studio, realizzato in collaborazione con le psicologhe Lorella Algeri e Simonetta Spada e la fisiatra Stella Villella dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, indaga per la prima volta un paziente in cui il Covid-19 si è manifestato oltre che con lievi evidenze respiratorie anche con sintomi mentali generalizzati, in seguito regrediti. Valutare i pazienti anche dal punto di vista neuropsiclogico La ricerca pone, quindi, in evidenza ...

