Zero il Folle: Canale 5 festeggia in prima serata i settantanni di Renato (Di martedì 29 settembre 2020) Renato Zero Canale5 celebra un pezzo da 90 della musica italiana. Alla vigilia del suo settantesimo compleanno (che è domani, 30 settembre), questa sera – alle 21.20 – andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset Zero il Folle, una serata speciale per e con Renato Zero, che ripercorrerà le immagini dei due concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l'11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia. Anticonformista, innovatore, provocatore, precursore, Renato Zero sarà il protagonista di un viaggio evento tra le canzoni più celebri (tra cui I migliori anni, Il cielo, Più su, Cercami) ma anche ...

