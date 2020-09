WipEout compie 25 anni - articolo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 29 settembre 2020) Siamo pronti al via. Una nuova generazione di console è alle porte, le scuderie concatenano sorpassi fatti di acquisizioni ed esclusive. Senza voler accendere le micce della console war, se si parla di rivalità non si può che notare un grande assente tra le armi sguinzagliate da Sony.... La situazione è nota: dalla chiusura di SCE Liverpool Studio (ex Psygnosis), soltanto un'edizione remaster ha visto la luce. L'Omega Collection, sviluppata dalla triade XDev, Creative Vault e Clever Beans. Dopotutto, se consideriamo Pure e 2048,significa titolo di lancio.Nel 1995, pur girando anche su MS-DOS e Sega Saturn, il primosegnò infatti gran parte del successo europeo di Sony Playstation. Un successo che avvenne a discapito di Nintendo. Killer app ante-litteram, era uno di quei giochi ...