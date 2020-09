Vanessa Incontrada nuda su Vanity Fair: "Il mio corpo è un messaggio per tutte le donne..." (Di martedì 29 settembre 2020) Una splendida Vanessa Incontrada ha posato senza veli per Vanity Fair che ha dedicato la copertina dell'ultimo numero al tema della Body Positivity e contro il triste fenomeno del Body Shaming. Già nel 2019, durante lo show televisivo 20 anni che siamo italiani, andato in onda su Rai 1, l'attrice e conduttrice italo-spagnola ha dedicato un monologo a questi temi, raccontando la propria esperienza personale. Come dichiarato, infatti, anche a Vanity Fair, Vanessa Incontrada subì tantissime e immotivate critiche riguardanti il proprio aspetto fisico, specialmente dopo essere diventata madre. L'attrice, quindi, ha voluto ricordare a tutti che la "perfezione non esiste". 29 settembre 2020 18:10. Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020) Una splendidaha posato senza veli perche ha dedicato la copertina dell'ultimo numero al tema della Body Positivity e contro il triste fenomeno del Body Shaming. Già nel 2019, durante lo show televisivo 20 anni che siamo italiani, andato in onda su Rai 1, l'attrice e conduttrice italo-spagnola ha dedicato un monologo a questi temi, raccontando la propria esperienza personale. Come dichiarato, infatti, anche asubì tantissime e immotivate critiche riguardanti il proprio aspetto fisico, specialmente dopo essere diventata madre. L'attrice, quindi, ha voluto ricordare a tutti che la "perfezione non esiste". 29 settembre 2020 18:10.

