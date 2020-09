Terrorismo, arrestata Alice Brignoli: si trovava in Siria (Di martedì 29 settembre 2020) I Carabinieri del Ros hanno rintracciato in Siria Alice Brignoli, accusata di Terrorismo, e dopo averla rimpatriata l’hanno arrestata I Carabinieri del Ros hanno arrestato la cittadina italiana Alice Birgnoli, indagata per associazione con finalità di Terrorismo internazionale, dopo averla rintracciata in Siria. Le forze dell’ordine, recatesi nel territorio, sono riuscite a rintracciare anche i … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020) I Carabinieri del Ros hanno rintracciato in, accusata di, e dopo averla rimpatriata l’hannoI Carabinieri del Ros hanno arrestato la cittadina italianaBirgnoli, indagata per associazione con finalità diinternazionale, dopo averla rintracciata in. Le forze dell’ordine, recatesi nel territorio, sono riuscite a rintracciare anche i … L'articolo proviene da .

