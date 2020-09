Sampdoria, passi in avanti per Adrien Silva: trattativa in corso (Di martedì 29 settembre 2020) La Sampdoria ha ripreso i contatti con l’entourage di Adrien Silva: il centrocampista portoghese è in uscita dal Leicester La Sampdoria è alla ricerca di un centrocampista da regalare al tecnico Claudio Ranieri per la stagione 2020/21, considerando l’ormai prossima cessione al Torino di Gaston Ramirez. Come riportato da Sky Sport, il club blucerchiato ha ripreso i contatti con l’entourage di Adrien Silva, portoghese classe ’89 di proprietà del Leicester. passi in avanti verso la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Laha ripreso i contatti con l’entourage di: il centrocampista portoghese è in uscita dal Leicester Laè alla ricerca di un centrocampista da regalare al tecnico Claudio Ranieri per la stagione 2020/21, considerando l’ormai prossima cessione al Torino di Gaston Ramirez. Come riportato da Sky Sport, il club blucerchiato ha ripreso i contatti con l’entourage di, portoghese classe ’89 di proprietà del Leicester.inverso la fumata bianca. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Sampdoria, passi in avanti per #AdrienSilva - sampdoria : ? | RADDOPPIOOOOOO 18' - #Candreva pennella sulla testa di #Colley che da pochi passi infila in rete.… - IlCuoredellaSud : #Sampdoria ?, passi in avanti per Adrien #Silva ????. - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: #Sampdoria, passi in avanti per #AdrienSilva - ollieg21296 : RT @DiMarzio: #Sampdoria, passi in avanti per #AdrienSilva -