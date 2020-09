Roma, donna di 56 anni investita e uccisa in via di Selva Nera (Di martedì 29 settembre 2020) Tragedia nella notte in via di Selva Nera, zona Casalotti, quadrante Ovest della Capitale, una donna di 56 anni è morta investita da un’automobile. Alla guida della macchina, una Mercedes A 180, c’era un ragazzo di 25 anni, che dopo l’incidente è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli esami tossicologici di rito. Il corpo della donna è stato portato al Gemelli. Sul posto è intervenuta per i primi rilievi la Polizia Locale del gruppo Monte Mario. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 29 settembre 2020) Tragedia nella notte in via di, zona Casalotti, quadrante Ovest della Capitale, unadi 56è mortada un’automobile. Alla guida della macchina, una Mercedes A 180, c’era un ragazzo di 25, che dopo l’incidente è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli esami tossicologici di rito. Il corpo dellaè stato portato al Gemelli. Sul posto è intervenuta per i primi rilievi la Polizia Locale del gruppo Monte Mario. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

emergenzavvf : Un’autoscala per raggiungere il piano e accedere dall’esterno, tecniche e manovre speleo per portar fuori dall’appa… - italiaserait : Roma, donna di 56 anni investita e uccisa in via di Selva Nera - Notiziedi_it : Roma Casalotti, auto guidata da un giovane investe e uccide una donna - CinqueNews : ULTIM'ORA ++ DRAMMATICO INCIDENTE A ROMA, DONNA INVESTITA DA UN'AUTO: MORTA ++ - MauroBeltramo : RT @LucioMalan: Un libro di scuola del regime comunista #cinese afferma che #Gesù uccise la donna adultera, ammise di non essere senza pecc… -