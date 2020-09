Rialzo record per le bollette dell’energia. Associazione consumatori: “166 euro in più all’anno” (Di martedì 29 settembre 2020) Rialzo record per le bollette dell’energia. Nell’ultimo trimestre le tariffe saliranno oltre il 10%. ROMA – Rialzo record per le bollette dell’energia. Come riferito da La Repubblica, nell’ultimo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) le tariffe dell’elettricità saliranno del 15,6% per l’elettricità e dell’11,4% per il gas naturale. Un aumento che sembra essere strettamente legato alla fine del lockdown, alla ripresa delle attività economiche e al conseguente aumento della domanda di energia. Un incremento record che arriva dopo il crollo dei prezzi registrato nella fase più acuta dell’emergenza Covid. Arera: “Graduale Rialzo delle ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020)per ledell’energia. Nell’ultimo trimestre le tariffe saliranno oltre il 10%. ROMA –per ledell’energia. Come riferito da La Repubblica, nell’ultimo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) le tariffe dell’elettricità saliranno del 15,6% per l’elettricità e dell’11,4% per il gas naturale. Un aumento che sembra essere strettamente legato alla fine del lockdown, alla ripresa delle attività economiche e al conseguente aumento della domanda di energia. Un incrementoche arriva dopo il crollo dei prezzi registrato nella fase più acuta dell’emergenza Covid. Arera: “Gradualedelle ...

NewsMondo1 : Rialzo record per le bollette dell’energia. Associazione consumatori: “166 euro in più all’anno”… - Antonelli_UNC : Record storico per rialzo #bollette #luce e #gas. #Arera aggiorna tariffe da 1° ottobre a 31 dicembre: luce +15,6%,… - Grand_Battery : RT @Herbert403: Tre giorni fa, nuovi contagi: 1912 (record della fase 2). Due giorni fa: 1869. Ieri: 1766. Oggi: 1494. Speriamo che sia un… - Herbert403 : Tre giorni fa, nuovi contagi: 1912 (record della fase 2). Due giorni fa: 1869. Ieri: 1766. Oggi: 1494. Speriamo ch… - Ticinonline : La #Seco rivede al rialzo il #pil della #Svizzera che resta comunque da record negativo storico, ad aiutare la ri… -