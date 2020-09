Prata di Principato Ultra | Petruzziello ha nominato la nuova giunta

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCon apposito decreto sindacale, il neo eletto sindaco didiBrunohaquesta mattina laComunale. A farne parte, insieme al Sindaco: Maria Renna – prima dei non eletti alle ultime elezioni – a cui è stata assegnata la carica di vicesindaco con delega alle politiche sociali e Giovanni Silvestro a cui è stata rinnovata la carica di assessore con delega al territorio. Le altre deleghe ai singoli consiglieri della maggioranza, fa sapere il sindaco, saranno affidate nei prossimi giorni e ognuno sarà responsabilizzato in base alle proprie competenze e alle proprie capacità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

