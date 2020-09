Paura in Friuli Venezia Giulia | forte boato avvertito a Gradisca d’Isonzo e Cormons | terremoto o boom sonico?

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 29 settembre 2020) Unè statopochi minuti fa ad’Isonzo e, in provincia di Gorizia, e in molte località orientali del. Al momento l’INGV non riporta scosse dinell’area, e quindi, più probabilmente, potrebbe essersi trattato di uncausato da un aereo militare, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono.L'articoloin...